Шевелева Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелева Евдокия Прокопьевна

Шевелева Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1857

Дочь: Евфросиния Михайловна

Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1858

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1861

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Шевелев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1867

Дочь: Игнатова Васса Михайловна

Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1870

Сын: Шевелев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1873

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1875

Сын: Шевелев Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1878

Сын: Шевелев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close