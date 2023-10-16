Шевелева Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1857
Дочь: Евфросиния Михайловна
Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1858
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1861
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Шевелев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1867
Дочь: Игнатова Васса Михайловна
Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1870
Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1873
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1875
Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1878
Сын: Шевелев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шевелев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно