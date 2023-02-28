Низамов Салях Низамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамов Салях Низамович

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Место рождения

Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1928 по 1931
Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1928
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1931 по 1935
Рыбная Слобода, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1945 по 1975
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1975
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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