Низамов Салях Низамович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928 по 1931
Место жительства
По 1928
Место жительства
С 1931 по 1935
Рыбная Слобода, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1941
Место жительства
С 1945 по 1975
Смерть
1975