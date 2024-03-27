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Фатхиев Габдулла Фатхиевич

Место рождения

Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран

Дата рождения

1905

Дата смерти

30.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Фатхетдин

Мать: Нурлыходэ

Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Военная служба
Неизвестно
872 rifle regiment, 282 rifle division
Смерть
30.07.1944
Литва, Алуксненский р-н, д.Бризжудирес
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