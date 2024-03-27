Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Фатхиев Габдулла Фатхиевич
Фатхиев Габдулла Фатхиевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Дата рождения
1905
Дата смерти
30.07.1944
Пол
Мужской
Отец
Фатхетдин
Мать
Нурлыходэ
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Фатхетдин
Мать:
Нурлыходэ
Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Военная служба
Неизвестно
872 rifle regiment, 282 rifle division
Смерть
30.07.1944
Литва, Алуксненский р-н, д.Бризжудирес
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия