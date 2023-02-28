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Бякова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

23.04.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.1981

Сын: Бяков Роман Александрович

Отец ребёнка: Бяков Александр Борисович

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.08.1986

Дочь: Бякова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Бяков Александр Борисович

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Александр Борисович

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