Бякова Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1981
Сын: Бяков Роман Александрович
Отец ребёнка: Бяков Александр Борисович
Рождение ребёнка
27.08.1986
Дочь: Бякова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Бяков Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно