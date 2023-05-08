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Погонялов Иван Иванович

Место рождения

Деревня Никольское, Троснянского района, Орловской области

Дата рождения

26.05.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1931

Отец: Погонялов Иван Степанович

Мать: Погонялова Евдокия Прокофьевна

Деревня Никольское, Троснянского района, Орловской области
Рождение ребёнка
24.10.1958

Дочь: Волошина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Погонялова Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погонялов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Погонялова Лидия Сергеевна

Смерть
Неизвестно