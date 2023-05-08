Погонялов Иван Иванович
Место рожденияДеревня Никольское, Троснянского района, Орловской области
Дата рождения26.05.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1931
Деревня Никольское, Троснянского района, Орловской области
Рождение ребёнка
24.10.1958
Дочь: Волошина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Погонялова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погонялова Лидия Сергеевна
Смерть
Неизвестно