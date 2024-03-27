Мухамадшарипов Тимербай
Место рожденияБашкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Дата рождения1855
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1855
Отец: Абдулшарифов Мухамадшарип
Мать: Абдулшарифова Юссулу
Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
1882
Сын: Тимербаев Тимергази
Башкирская АССР, Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тимербаев Исмагил Тимербаевич
Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
1913
Сын: Тимербаев Билал Тимербаевич
Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тимербаев Низам Тимербаевич
Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамадшарипов Илал
Мать ребёнка: Мухамадшарипова 2-Ая Жена
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жамиля Тимербаевна
Мать ребёнка: Мухамадшарипова 2-Ая Жена
Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубра Тимербаевна
Мать ребёнка: Мухамадшарипова 1Ая Жена
Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухамадшарипова 1Ая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимербаев Бибал
Башкирская АССР, Краснокамский р-н, Кузговский с/с
Смерть
Около 1933
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кузгово