Мухамадшарипов Тимербай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамадшарипов Тимербай

Место рождения

Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово

Дата рождения

1855

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Абдулшарифов Мухамадшарип

Мать: Абдулшарифова Юссулу

Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
1882

Сын: Тимербаев Тимергази

Мать ребёнка: не указана

Башкирская АССР, Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
1911

Сын: Тимербаев Исмагил Тимербаевич

Мать ребёнка: не указана

Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
1913

Сын: Тимербаев Билал Тимербаевич

Мать ребёнка: не указана

Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
1915

Сын: Тимербаев Низам Тимербаевич

Мать ребёнка: не указана

Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадшарипов Илал

Мать ребёнка: Мухамадшарипова 2-Ая Жена

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жамиля Тимербаевна

Мать ребёнка: Мухамадшарипова 2-Ая Жена

Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухамадшарипова 2-Ая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубра Тимербаевна

Мать ребёнка: Мухамадшарипова 1Ая Жена

Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухамадшарипова 1Ая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимербаев Бибал

Мать ребёнка: не указана

Башкирская АССР, Краснокамский р-н, Кузговский с/с
Смерть
Около 1933
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кузгово
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