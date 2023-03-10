Былинкин Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1908
Мать ребёнка: Былинкин Екатерина Ивановна
Саратовская губ., Хвалынский у., Шалкинская вол., с.Шалкино, Россия
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сын крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Саратовская губ., Хвалынский у., Шалкинская вол., с.Шалкино, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно