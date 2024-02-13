Никифорова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.?

Дочь: Цегельник (Никифорова) Оксана Степановна

Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Степан Степанович

Рождение ребёнка
11.03.1974

Дочь: Енакиева (Никифорова) Наталия Степановна

Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович

Рождение ребёнка
25.04.1979

Сын: Никифоров Степан Степанович

Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович

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