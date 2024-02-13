Никифорова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.?
Дочь: Цегельник (Никифорова) Оксана Степановна
Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1974
Дочь: Енакиева (Никифорова) Наталия Степановна
Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович
Рождение ребёнка
25.04.1979
Сын: Никифоров Степан Степанович
Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович