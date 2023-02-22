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Мурычев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Мурычев Иван Егорович

Мать: Мурычева Авдотья Семёновна

Бракосочетание
1899

Жена: Мурычева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Мурычева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Мурычева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мурычева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Мурычева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Мурычева Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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