Мурычев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Мурычев Иван Егорович
Бракосочетание
1899
Жена: Мурычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурычев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Мурычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурычев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Мурычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мурычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Мурычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Мурычева Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно