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Гавшина Альбина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1953

Дата смерти

17.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1953

Отец: Гавшин Михаил Дмитриевич

Мать: Шульгина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.10.1973

Сын: Васильев Роман Владимирович

Отец ребёнка: Васильев Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Владимир Дмитриевич

Смерть
17.01.2021

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