Гавшина Альбина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1953
Дата смерти17.01.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1973
Сын: Васильев Роман Владимирович
Отец ребёнка: Васильев Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Владимир Дмитриевич
Смерть
17.01.2021