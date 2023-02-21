Бойко (Руцкая) Ирина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972
Отец: Руцкой Игорь Леонидович
Рождение ребёнка
25.05.1991
Отец ребёнка: Лунин Алексей
Рождение ребёнка
18.03.1999
Дочь: Шевченко Елизавета
Отец ребёнка: Шевченко ?
Рождение ребёнка
04.10.2014
Отец ребёнка: Бойко Виталий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Лунин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунин Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Шевченко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевченко ?