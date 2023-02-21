Бойко (Руцкая) Ирина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Руцкая) Ирина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972

Отец: Руцкой Игорь Леонидович

Мать: Руцкая Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1991

Сын: Лунин Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Лунин Алексей

Рождение ребёнка
18.03.1999

Дочь: Шевченко Елизавета

Отец ребёнка: Шевченко ?

Рождение ребёнка
04.10.2014

Сын: Бойко Виталий Витальевич

Отец ребёнка: Бойко Виталий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Виталий Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: Лунин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунин Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Шевченко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко ?