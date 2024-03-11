Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Гукова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Гукова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клавдия
Мать ребёнка: Гукова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно