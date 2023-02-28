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Устимов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Береславка, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

17.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Береславка, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
13.11.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.2010

Дочь: Устимова Кристина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Развод
?.08.2017

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.05.2018

Сын: Устимов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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