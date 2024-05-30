Захаров Михаил Кузьмич Около 1650 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Михаил Кузьмич

Место рождения

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Захаров Кузьма

Мать: не указана

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
В 1683г. "Слобода Демьяновского яму. На реке Иртише от городу Тобольска на низ. А в той слободе церковь Николая Чюдотворца в пределе Алексея человека Божия. Демьянского яму ямские охотники. За государ... Показать все
Рождение ребёнка
1680

Сын: Захаров Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1690

Сын: Захаров Тихон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

д. Зарешная ( Чебачья) Уватской волости
ямщик
Смерть
Неизвестно
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область

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