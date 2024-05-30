Захаров Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1650
Отец: Захаров Кузьма
Мать: не указана
В 1683г. "Слобода Демьяновского яму. На реке Иртише от городу Тобольска на низ. А в той слободе церковь Николая Чюдотворца в пределе Алексея человека Божия. Демьянского яму ямские охотники. За государ... Показать все
Рождение ребёнка
1680
Сын: Захаров Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: не указана
д. Зарешная ( Чебачья) Уватской волости
ямщик
Смерть
Неизвестно