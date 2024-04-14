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Савелий Иванович

Место рождения

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Вольков Иван Васильевич

Мать: Дарья Терентьевна

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Пелагея Савельевна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Крисанф Савельевич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евгения Савельевна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Еремей Савельевич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Спиридон Савельевич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
1848
Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

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