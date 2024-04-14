Савелий Иванович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Вольков Иван Васильевич
Мать: Дарья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Пелагея Савельевна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Крисанф Савельевич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евгения Савельевна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Еремей Савельевич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
?.01.1834
Сын: Спиридон Савельевич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Смерть
1848