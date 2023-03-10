Былинкин (Неизвестно) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1908
Отец ребёнка: Былинкин Алексей Яковлевич
Саратовская губ., Хвалынский у., Шалкинская вол., с.Шалкино, Россия
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Саратовская губ., Хвалынский у., Шалкинская вол., с.Шалкино, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно