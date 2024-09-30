Наппу Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения13.07.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1896
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
18.08.1921
Дочь: (Наппу) Эмилия Ивановна
Мать ребёнка: Наппу (Колкканен) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1924
Сын: Наппу Рейно Иванович
Мать ребёнка: Наппу (Колкканен) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1925
Дочь: (Наппу) Люли Ивановна
Мать ребёнка: Наппу (Колкканен) Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно