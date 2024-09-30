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Наппу Иван Иосифович

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

13.07.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1896

Отец: Наппу Иосиф Петрович

Мать: Наппу (Пумалайнен) Ева Ивановна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1920

Жена: Наппу (Колкканен) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1921

Дочь: (Наппу) Эмилия Ивановна

Мать ребёнка: Наппу (Колкканен) Ольга Ивановна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1924

Сын: Наппу Рейно Иванович

Мать ребёнка: Наппу (Колкканен) Ольга Ивановна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1925

Дочь: (Наппу) Люли Ивановна

Мать ребёнка: Наппу (Колкканен) Ольга Ивановна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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