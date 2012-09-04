Розанов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1932
Дата смерти04.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1932
Отец: Розанов Николай
Рождение ребёнка
23.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розанова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розанова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.2012