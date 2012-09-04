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Розанов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1932

Дата смерти

04.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Жена

1935 г.р.
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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1932

Отец: Розанов Николай

Мать: Розанова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Людмила Ивановна

Смерть
04.09.2012
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