Чередова Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Елизавета Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чередов Нестор Ефремов

Отец ребёнка: Чередов Ефрем Федотов

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Марфа Ефремовна

Отец ребёнка: Чередов Ефрем Федотов

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Чередов Пётр Ефремович

Отец ребёнка: Чередов Ефрем Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Ефрем Федотов

Смерть
Неизвестно
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