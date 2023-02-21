Голубев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.2022
Сын: Голубев Гордей Васильевич
Мать ребёнка: Голубева Анжелика Игоревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Злата Васильевна
Мать ребёнка: Голубева Анжелика Игоревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева Анжелика Игоревна