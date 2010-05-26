Фёдорова (Маркина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Маркина) Галина Ивановна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

17.02.1920

Дата смерти

26.05.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1920
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1937 по 2010
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.05.2010
Москва, город федерального значения Москва
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