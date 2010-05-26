Фёдорова (Маркина) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.02.1920
Дата смерти26.05.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920
Место жительства
С 1937 по 2010
Смерть
26.05.2010