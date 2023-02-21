(Иванова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1935

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1935

Отец: Иванов Петр Гаврилович

Мать: Иванова Екатерина

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