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(Иванова) Валентина Михайловна
(Иванова) Валентина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1935
Пол
Женский
Отец
Иванов Петр Гаврилович
Мать
Иванова Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1935
Отец:
Иванов Петр Гаврилович
Мать:
Иванова Екатерина
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