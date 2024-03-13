Сидоренков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренкова (Зейдина) Надежда Лавровна

Рождение ребёнка
01.11.1953

Сын: Сидоренков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Сидоренкова (Зейдина) Надежда Лавровна

Рождение ребёнка
16.06.1956

Сын: Сидоренков Леонид Александрович

Мать ребёнка: Сидоренкова (Зейдина) Надежда Лавровна

Смерть
Неизвестно

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