Сидоренков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1953
Сын: Сидоренков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Сидоренкова (Зейдина) Надежда Лавровна
Рождение ребёнка
16.06.1956
Сын: Сидоренков Леонид Александрович
Мать ребёнка: Сидоренкова (Зейдина) Надежда Лавровна
Смерть
Неизвестно