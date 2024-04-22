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Куликова Матрена Иванова

Место рождения

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1910 ст.

Сын: Куликов Семен Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Иванович

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Ф.230.Оп.11-5.Д.1224.Стр.90. Крещен 02.02.1910. Воспреемники той же деревни Иван Матвеев Зернов и с.Смоленского Фекла Иванова (Фисанова?).
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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