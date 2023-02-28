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Власова Анна Ефимовна

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Место рождения

Знаменка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.08.1900

Дата смерти

30.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1900

Отец: Власов Ефим

Мать: не указана

Знаменка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1923

Муж: Чумичев Иван Карпович

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.08.1924

Дочь: Чумичева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чумичев Иван Карпович

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.03.1927

Дочь: Чумичёва Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чумичев Иван Карпович

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1929

Сын: Чумичев Павел Иванович

Отец ребёнка: Чумичев Иван Карпович

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1933

Сын: Чумичев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чумичев Иван Карпович

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
30.12.1977
Москва, город федерального значения Москва
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