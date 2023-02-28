Власова Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения28.08.1900
Дата смерти30.12.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1900
Отец: Власов Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
15.08.1924
Дочь: Чумичева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чумичев Иван Карпович
Рождение ребёнка
19.03.1927
Дочь: Чумичёва Александра Ивановна
Отец ребёнка: Чумичев Иван Карпович
Рождение ребёнка
17.10.1929
Отец ребёнка: Чумичев Иван Карпович
Рождение ребёнка
12.06.1933
Отец ребёнка: Чумичев Иван Карпович
Смерть
30.12.1977
Москва, город федерального значения Москва