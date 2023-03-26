Исанькова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исанькова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаньков Николай Александроаич

Отец ребёнка: Исаньков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исанькова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Исаньков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаньков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Исаньков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исанькова Татьяна

Отец ребёнка: Исаньков Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаньков Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно