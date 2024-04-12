Климин Василий Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимин Василий Евграфович

Климин Василий Евграфович

Место рождения

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Климин Евграф

Мать: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1926

Сын: Климин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Екатерина Арефьевна

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Климин Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.12.1932

Сын: Климин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Екатерина Арефьевна

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Екатерина Арефьевна

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Арефьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Арефьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close