Климин Василий Евграфович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Климин Евграф
Рождение ребёнка
09.03.1926
Мать ребёнка: Екатерина Арефьевна
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
06.12.1932
Сын: Климин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Екатерина Арефьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Екатерина Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Арефьевна
Смерть
1942