Еремин Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиПосле 06.04.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: (Еремина) Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 06.04.1912