Еремин Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремин Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

После 06.04.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: (Еремина) Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 06.04.1912

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