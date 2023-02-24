Куличихин Николай Никифорович
Место рожденияДеревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1871
Сын: Куличихин Антоний Николаевич
Мать ребёнка: Куличихина Татьяна Ивановна
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно