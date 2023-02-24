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Куличихин Николай Никифорович

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Место рождения

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович

Мать: Куличихина Дарья Кряквина

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1871

Сын: Куличихин Антоний Николаевич

Мать ребёнка: Куличихина Татьяна Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куличихина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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