Лебедева (-) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.11.1877 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1877 ст.
Отец: - Иван Никанорович
Дмитриевская церковь села Палома МК 56-13-47 стр.347-348 (Рождение №-ж)
Крещение
1877 ст.
Бракосочетание
03.11.1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.02.1906 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий Афанасьевич
Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.76-77 (Рождение №-7ж)
Смерть
После 1918