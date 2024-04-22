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Лебедева (-) Матрона Ивановна

Место рождения

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

02.11.1877 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1877 ст.

Отец: - Иван Никанорович

Мать: - Степанида Александровна

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Дмитриевская церковь села Палома МК 56-13-47 стр.347-348 (Рождение №-ж)
Крещение
1877 ст.
Бракосочетание
03.11.1896 ст.

Муж: Лебедев Дмитрий Афанасьевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.02.1906 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лебедев Дмитрий Афанасьевич

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.76-77 (Рождение №-7ж)
Смерть
После 1918
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