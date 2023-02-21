Ткачева (Кабакова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1956
Отец: Кабаков Василий
Мать: Кабакова Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.05.1984
Отец ребёнка: Ткачев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Ткачев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Ткачев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткачев Сергей