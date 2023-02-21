Ткачева (Кабакова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Кабакова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1956

Отец: Кабаков Василий

Мать: Кабакова Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.05.1984

Сын: Ткачев Данил Сергеевич

Отец ребёнка: Ткачев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Ткачев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Ткачев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачев Сергей

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