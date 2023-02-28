Бузунова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузунова Анна Андреевна

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Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1969

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1915

Дочь: Субботина Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Бузунов Егор Федотович

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.10.1918

Сын: Бузунов Александр Егорович

Отец ребёнка: Бузунов Егор Федотович

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузунова Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Бузунов Егор Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратенко Таисия Егоровна

Отец ребёнка: Бузунов Егор Федотович

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузунов Владимир Егорович

Отец ребёнка: Бузунов Егор Федотович

фронтовик
Смерть
До 1969
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