Бузунова Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1915
Дочь: Субботина Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Бузунов Егор Федотович
Рождение ребёнка
10.10.1918
Сын: Бузунов Александр Егорович
Отец ребёнка: Бузунов Егор Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузунова Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Бузунов Егор Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратенко Таисия Егоровна
Отец ребёнка: Бузунов Егор Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бузунов Владимир Егорович
Отец ребёнка: Бузунов Егор Федотович
фронтовик
Смерть
До 1969