Кузьма Аверкиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Кузьма Аверкиевич (1741 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Балабанова Рыбинского уезда1 . Жена его Мария Иоанновна (1742-?), дочь священника Иоанна Иосифовича. Дети: Екат... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Кузьмина
Мать ребёнка: Мария Иоаннова
Смерть
Неизвестно