Кузьма Аверкиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Аверкиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьма Аверкиевич (1741 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Балабанова Рыбинского уезда1 . Жена его Мария Иоанновна (1742-?), дочь священника Иоанна Иосифовича. Дети: Екат... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Кузьмина

Мать ребёнка: Мария Иоаннова

Смерть
Неизвестно

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