Осадчая Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1985
Отец: Мартынюк Сергей Ефимович
Мать: Мартынюк Нина Антоновна
Рождение ребёнка
21.09.2006
Сын: Осадчий Роман Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.04.2013
Дочь: Осадчая Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.03.2015
Сын: Осадчий Тимофей Константинович
Отец ребёнка: не указан