Осадчая Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсадчая Марина Сергеевна

Осадчая Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1985

Отец: Мартынюк Сергей Ефимович

Мать: Мартынюк Нина Антоновна

Рождение ребёнка
21.09.2006

Сын: Осадчий Роман Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.04.2013

Дочь: Осадчая Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.03.2015

Сын: Осадчий Тимофей Константинович

Отец ребёнка: не указан