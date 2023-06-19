Марков Леонтий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти11.07.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Марков Никифор Федорович
Мать: Маркова Елена Лукинична
Бракосочетание
16.07.1844
свидетели : Фотий Скуратов, Однодворец 1793-1846 , Василий Марков, Однодворец 1814- , Савостьян Марков, Однодворец 1796- , Григорий Микульшин, Однодворец 1814-1887 Брак: запись о браке №20, метрическ... Показать все
Поручитель
1845
Свидетель в браке Иван Скуратов, Однодворец 1822- и Фекла (Девичья фамилия неизвестна), Однодворка 1828-
Поручитель
1857
Свидетель в браке Иван Марков, Крестьянин 1836- и Матрена (Девичья фамилия неизвестна), Крестьянка 1839-
Смерть
11.07.1859
Умер от простуды Смерть, похороны: запись о смерти №41, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
13.07.1859
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния