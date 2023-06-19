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Марков Леонтий Никифорович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1813

Дата смерти

11.07.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Марков Никифор Федорович

Мать: Маркова Елена Лукинична

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
16.07.1844

Жена: Скуратова Мария Семеновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Фотий Скуратов, Однодворец 1793-1846 , Василий Марков, Однодворец 1814- , Савостьян Марков, Однодворец 1796- , Григорий Микульшин, Однодворец 1814-1887 Брак: запись о браке №20, метрическ... Показать все
Поручитель
1845
Свидетель в браке Иван Скуратов, Однодворец 1822- и Фекла (Девичья фамилия неизвестна), Однодворка 1828-
Поручитель
1857
Свидетель в браке Иван Марков, Крестьянин 1836- и Матрена (Девичья фамилия неизвестна), Крестьянка 1839-
Смерть
11.07.1859
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от простуды Смерть, похороны: запись о смерти №41, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
13.07.1859
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния