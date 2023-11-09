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Буров Андрей Димитриевич

Место рождения

Маньщино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буров Димитрий Карнилиевич

Мать: Бурова Домника

Маньщино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гросс (Бурова) Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Бурова Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Бурова Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Бурова Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Александр Андреевич

Мать ребёнка: Бурова Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Наталья

Военная служба
1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть Батальон смерти Место рождения Рязанская губ. Егорьевский уезд Колычевская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 23.08.1917 Дата события 26.08.19... Показать все
Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва

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