Буров Андрей Димитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров Димитрий Карнилиевич
Мать: Бурова Домника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гросс (Бурова) Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Бурова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Александр Андреевич
Мать ребёнка: Бурова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Наталья
Военная служба
1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть Батальон смерти Место рождения Рязанская губ. Егорьевский уезд Колычевская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 23.08.1917 Дата события 26.08.19... Показать все
Смерть
1972