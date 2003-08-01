Осокин Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокин Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2003

Отец: Осокин Василий Анатольевич

Мать: Осокина Наталья Геннадьевна

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