Лепихин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепихин Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1994 г.р.

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2017

Отец: Лепихин Антон

Мать: Фукалова Ксения Александровна