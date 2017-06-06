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Лепихин Ефим
Лепихин Ефим
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.2017
Пол
Мужской
Отец
Лепихин Антон
1994 г.р.
Мать
Фукалова Ксения Александровна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2017
Отец:
Лепихин Антон
Мать:
Фукалова Ксения Александровна
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