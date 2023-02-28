Брюллов (Брюлло) Карл Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1822 по 1835
Италия
Место жительства
Неизвестно
Италия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852
Манциана, Италия