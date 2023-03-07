Власов Тихон Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Пётр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Власова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Власова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Власова Елена Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Елена Семёновна
Смерть
1850