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Власов Тихон Петрович

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Место рождения

Починки, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Пётр Николаевич

Мать: не указана

Починки, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Власов Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Власова Елена Семёновна

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Власов Платон Тихонович

Мать ребёнка: Власова Елена Семёновна

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Фёдор Тихонович

Мать ребёнка: Власова Елена Семёновна

Починки, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Елена Семёновна

Смерть
1850
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