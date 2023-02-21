Денисова (Фролова) Анисья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Фролова) Анисья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бодрова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1919 ст.

Сын: Денисов Павел Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Дмитриевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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