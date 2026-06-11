Кривчиков Леон 1699 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривчиков Леон

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1699

умер Неизвестно

Отец
Кривчиков ?Неизвестно г.р.
Мать
Черная ?Неизвестно г.р.
Дети
Кривчиков Ермол Леонов1720 г.р.
Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова1722 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Кривчиков ?

Мать: Черная ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Кривчиков Ермол Леонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Кривчиков Павел Леонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Кривчиков Давид Леонов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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