Кривчиков Леон
мужской, родился 1699
умер Неизвестно
ОтецКривчиков ?Неизвестно г.р.
МатьЧерная ?Неизвестно г.р.
Дети
Кривчиков Ермол Леонов1720 г.р.
Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова1722 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Кривчиков ?
Мать: Черная ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Рябцова (Кривчикова) Агафия Леонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно