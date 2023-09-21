Воронина Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1858
Сын: Воронин Назарий Семенович
Отец ребёнка: Воронин Семен Стефанович
Рождение ребёнка
25.03.1862
Дочь: Мария Семенова
Отец ребёнка: Воронин Семен Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Воронин Семен Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Семенова
Отец ребёнка: Воронин Семен Стефанович
Смерть
Неизвестно