Воронина Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1858

Сын: Воронин Назарий Семенович

Отец ребёнка: Воронин Семен Стефанович

Рождение ребёнка
25.03.1862

Дочь: Мария Семенова

Отец ребёнка: Воронин Семен Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Воронин Семен Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Семенова

Отец ребёнка: Воронин Семен Стефанович

Смерть
Неизвестно
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