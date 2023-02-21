Клыкова Анисья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Клыков Платон Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.07.1874
Отец ребёнка: Клыков Платон Афанасьевич
Лобовка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клыкова Федосья Платоновна
Отец ребёнка: Клыков Платон Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клыков Емельян Платонович
Отец ребёнка: Клыков Платон Афанасьевич
Смерть
Неизвестно