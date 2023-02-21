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Волхонский Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

17.05.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
17.05.1917
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
1917 МК Вознесенской церкви Сергиева посада Дмитровского уезда Моск. губернии №25 17/19 мая коллежский регистратор Вас. Ал-ч Волхонский 57 лет от восполения лёгких.
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