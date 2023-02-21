Волхонский Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти17.05.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
17.05.1917
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
1917 МК Вознесенской церкви Сергиева посада Дмитровского уезда Моск. губернии №25 17/19 мая коллежский регистратор Вас. Ал-ч Волхонский 57 лет от восполения лёгких.