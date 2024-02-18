Яковлева Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Григорьев (Веселов) Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
До 1880
Отец ребёнка: Григорьев (Веселов) Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
30.06.1887
Отец ребёнка: Григорьев (Веселов) Борис Григорьевич
Смерть
Неизвестно