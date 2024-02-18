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Яковлева Марфа Яковлевна

Место рождения

Сирочье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Сирочье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев (Веселов) Борис Григорьевич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Борисов Егор Борисович

Отец ребёнка: Григорьев (Веселов) Борис Григорьевич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Борисов Ефим Борисович

Отец ребёнка: Григорьев (Веселов) Борис Григорьевич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1887

Сын: Борисов Иван Борисович

Отец ребёнка: Григорьев (Веселов) Борис Григорьевич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Смерть
Неизвестно

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