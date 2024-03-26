Субханкул Адылшин №80-102
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1804
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бадриниса Субханкул Кызы
Рождение ребёнка
22.12.1845
Сын: Исламкул Субханкулов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1847