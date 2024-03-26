Субханкул Адылшин №80-102 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субханкул Адылшин №80-102

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1804

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бадриниса Субханкул Кызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1845

Сын: Исламкул Субханкулов

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1847
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