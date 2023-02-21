Мамаева (Бажина) Екатерина Меркуриева(Ионина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1889
2 брак
Рождение ребёнка
07.08.1893
Сын: Мамаев Лаврентий Георгиевич
Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич
Рождение ребёнка
31.10.1901
Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно