Мамаева (Бажина) Екатерина Меркуриева(Ионина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Бажина) Екатерина Меркуриева(Ионина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1889

Муж: Мамаев Егор Лаврентивич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
07.08.1893

Сын: Мамаев Лаврентий Георгиевич

Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.10.1901

Сын: Мамаев Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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