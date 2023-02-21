Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1901 ст.
Сын: Михаил Семенович
Отец ребёнка: Семен Никандрович
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.
Сын: Александр Семенович
Отец ребёнка: Семен Никандрович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Никандрович
Рождение ребёнка
02.10.1912 ст.
Сын: Сергей Семенович
Отец ребёнка: Семен Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Никандрович
Смерть
Неизвестно