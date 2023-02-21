Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1901 ст.

Сын: Михаил Семенович

Отец ребёнка: Семен Никандрович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.

Сын: Александр Семенович

Отец ребёнка: Семен Никандрович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Никандрович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1912 ст.

Сын: Сергей Семенович

Отец ребёнка: Семен Никандрович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Никандрович

Смерть
Неизвестно
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