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Кузьмичев Василий Иванович

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

24.02.1908 ст.

Дата смерти

15.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1908 ст.

Отец: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Мать: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Кузьмичев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Кузьмичева Мария

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Мария

Смерть
15.02.1961
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Захоронен в Куркино, на кладбище у Храма Владимирской иконы Божьей Матери, вместе со своей матерью и родной сестрой Антонидой Кузьмичевой (1920-1946)
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