Кузьмичев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.02.1908 ст.
Дата смерти15.02.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Кузьмичев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Кузьмичева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмичева Мария
Смерть
15.02.1961
Захоронен в Куркино, на кладбище у Храма Владимирской иконы Божьей Матери, вместе со своей матерью и родной сестрой Антонидой Кузьмичевой (1920-1946)